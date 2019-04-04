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04.04.2019
Интерфакс-АВН

Призыв Трампа о справедливом распределении бремени среди членов НАТО имеет реальное воздействие - Столтенберг

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Дональд Трамп, Йенс Столтенберг и Ангела Меркель
Дональд Трамп, Йенс Столтенберг и Ангела Меркель.
Источник изображения: Geert Vanden Wijngaert / AP

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил после встречи с президентом США Дональдом Трампом о том, что его призыв к увеличению расходов на оборону оказывает реальное воздействие на членов альянса.

"Отличная дискуссия с президентом Трампом по сохранению силы НАТО", - написал Й.Столтенберг в своем Twitter по итогам встречи с американским лидером.

"Его послание о справедливом распределении бремени оказывает реальное воздействие. К концу следующего года европейские союзники и Канада добавят $100 млрд на оборонные расходы", - отметил он.

Президент США встретился с генсеком НАТО в Белом доме в преддверии запланированной на 4 апреля в Вашингтоне встречи НАТО на уровне министров иностранных дел, которая приурочена к 70-летию организации.

Во время встречи Д.Трамп выразил недовольство тем, что члены альянса не так много тратят на оборону, как США.

В частности, он раскритиковал Германию, которая, по его словам, платит всего около 1% ВВП на нужды НАТО, в то время как США платят 4,3% .

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Германия
Канада
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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