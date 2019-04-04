Программа США по доставке астронавтов на МКС не приведет к отказу от партнерства с Россией - глава НАСА

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Американская программа по отправке астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) не имеет своей целью замену сотрудничества США с Россией, заявил во вторник глава НАСА Джим Брайденстайн.

"Цель этой программы не в том, чтобы заменить сотрудничество с Россией. МКС стала наглядным доказательством отличных результатов при сотрудничестве и налаживания контактов со страной, с которой у нас имеются разногласия", - сказал он на слушаниях комитета по науке и технологиям Палаты представителей Конгресса США.

При этом он отметил, что до конца этого года США планируют возобновить доставку с американской территории астронавтов на МКС.

В то же время он напомнил об успешном сотрудничестве США и РФ в 1990-х годах и ранее - во времена "холодной войны".