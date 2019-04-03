Более тысячи военнослужащих российской военной базы принимают участие в учениях в Южной Осетии

4-я гвардейская военная база ВС России в Южной Осетии. Выполняет задачу по поддержанию мира в отношениях ЮО и Грузии. Военнослужащие 4-й военной базы обслуживают бронетехнику.

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Подразделения 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Южной Осетии, в рамках двухстороннего батальонного тактического учения подняты по сигналу учебной тревоги, сообщает во вторник пресс-служба ЮВО.

"В учении задействовано более 1,2 тыс. военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники, в их числе модернизированные танки Т-72А, самоходные гаубицы "Акация", боевые машины пехоты БМП-2 и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

При подъеме по тревоге военнослужащие получили оружие и экипировку, подготовили технику к выходу из парка и выдвинулись на полигон Дзарцеми в Южной Осетии.