Войти
03.04.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ проинформировало ОЗХО о нестыковках в докладе миссии организации о химинциденте в сирийской Думе

91
0
0
Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 окт
Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017.
Источник изображения: © AFP 2017 / Timothy A. Clary

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ проинформировало руководство Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о нестыковках в докладе миссии ОЗХО о расследовании применения химоружия в городе Дума (Сирия) в апреле прошлого года.

Доклад миссии обсуждался во вторник на встрече начальника Радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова с генеральным директором технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариасом Гонсалесом, который находится в Москве с визитом, говорится в сообщении Минобороны России.

"Глава техсекретариата ОЗХО был подробно ознакомлен с оценками Минобороны России в отношении опубликованного 1 марта доклада миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии по химинциденту в городе Дума 7 апреля 2018 года", - сообщили в Минобороны РФ.

"Побывавшие там буквально через несколько дней после происшествия российские военные эксперты обратили особое внимание на многочисленные противоречия и нестыковки в указанном документе, свидетельствующие фактически о постановочном характере данного инцидента в провокационных целях против законно избранного правительства Сирии", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Сирия
США
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Химоружие
ЯО
Похожие новости
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
18.04.2018
В Минобороны РФ заявили, что видео из Восточной Гуты напоминает кадры из Хан-Шейхуна
03.05.2017
"Томагавки" на низком старте
20.09.2013
Русская химия всех сильней
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 02:02
  • 1848
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.04 01:18
  • 1
Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник
  • 02.04 21:48
  • 68
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 02.04 20:07
  • 4
За рубежом заинтересовались российскими БЛА для Арктики
  • 02.04 19:54
  • 68
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 02.04 17:45
  • 10
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 17:16
  • 5
Американская чума
  • 02.04 17:16
  • 8
СМИ сообщили об обновлении ПО самолетов Boeing 737 MAX
  • 02.04 17:15
  • 25
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 17:02
  • 1
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
  • 02.04 16:18
  • 5
Россия предложила ВВС Бангладеш истребители Су-30СМЭ и МиГ-35
  • 02.04 16:09
  • 4
Эксперты считают, что США готовятся к демонтажу норм конвенции Монтрё
  • 02.04 16:00
  • 4
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 02.04 15:58
  • 69
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 15:36
  • 26
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"