Минобороны РФ проинформировало ОЗХО о нестыковках в докладе миссии организации о химинциденте в сирийской Думе

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017.

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ проинформировало руководство Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о нестыковках в докладе миссии ОЗХО о расследовании применения химоружия в городе Дума (Сирия) в апреле прошлого года.

Доклад миссии обсуждался во вторник на встрече начальника Радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова с генеральным директором технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариасом Гонсалесом, который находится в Москве с визитом, говорится в сообщении Минобороны России.

"Глава техсекретариата ОЗХО был подробно ознакомлен с оценками Минобороны России в отношении опубликованного 1 марта доклада миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии по химинциденту в городе Дума 7 апреля 2018 года", - сообщили в Минобороны РФ.

"Побывавшие там буквально через несколько дней после происшествия российские военные эксперты обратили особое внимание на многочисленные противоречия и нестыковки в указанном документе, свидетельствующие фактически о постановочном характере данного инцидента в провокационных целях против законно избранного правительства Сирии", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.