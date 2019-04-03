В Минобороны РФ ознакомили представителя ОЗХО со своей оценкой инцидента в сирийской Думе

Российские военные эксперты обратили особое внимание на многочисленные противоречия и нестыковки в документе, отметили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов обсудил на встрече с генеральным директором технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗXО) Фернандо Ариасом Гонсалесом факты применения химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Глава техсекретариата ОЗXО был подробно ознакомлен с оценками Минобороны России в отношении опубликованного 1 марта доклада Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии по химинциденту в городе Дума 7 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.

"Побывавшие там [в Думе] буквально через несколько дней после происшествия российские военные эксперты обратили особое внимание на многочисленные противоречия и нестыковки в указанном документе, свидетельствующие фактически о постановочном характере данного инцидента в провокационных целях против законно избранного правительства Сирии", - отмечается в сообщении.

Доклад ОЗХО

106-страничный доклад распространен 1 марта среди государств - участников КЗХО и передан Совету Безопасности ООН. В нем отмечается, что в Думе имело место использование токсичного химиката, содержащего хлор, в качестве оружия.

Сообщения о применении химоружия в сирийской Думе распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Между тем Минобороны РФ назвало их источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон 9 апреля обследовали Думу, но не нашли там следов применения химического оружия.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база противовоздушной обороны, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума.