Эксперты в Индии опровергли заявления NASA об опасности своих космических испытаний

Запуск индийской противоспутниковой ракеты PDV Mk II в ходе противоспутникового испытания "Shakti" с ракетного полигона Абдул Калам с одноименного острова у побережья индийского штата Орисса в Бенгальском заливе, 27.03.2019.

Экс-глава Организации оборонных исследований и разработок Виджай Кумар Сарасват, чье заявление приводит The Times of India, назвал слова Джеймса Брайденстайна обычным спекулятивным заявлением

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 апреля. /ТАСС/. Индийские эксперты по космосу опровергли во вторник заявления Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) о том, что мусор, образовавшийся при испытаниях Индией противоспутникового оружия, представляет опасность для Международной космической станции (МКС) и спутников. Их мнение приводит на своем сайте газета The Times of India.

"Это обычное спекулятивное заявление. Типичный американский способ реагировать на прогресс, достигнутый Индией, - полагает бывший глава индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Виджай Кумар Сарасват. - Без энергии или импульса все эти обломки, появившиеся на высоте 300 км в результате испытаний A-Sat (противоспутниковой ракеты - ТАСС), в конечном счете упадут и сгорят в атмосфере земли".

Сарасват добавил, что каждый год порядка 190 спутников разных размеров отправляются на низкую околоземную орбиту, и их количество растет. "Каждый запуск спутника создает много обломков. И разговор о некотором количестве обломков после испытаний индийской системы A-Sat является бессмысленным", - указал эксперт.

Бывший высокопоставленный сотрудник DRDO Рави Гупта заявил, что заявления NASA носят "дискриминационный характер", и назвал их безответственными.

"США обвиняют нас, но они сами в прошлом провели много испытаний противоспутниковых систем, которые произвели тысячи и тысячи обломков большего размера, опасных для космических аппаратов разных стран, в том числе наших. Также много космических обломков появилось во время подобных испытаний, проведенных Россией и Китаем", - отметил Гупта.