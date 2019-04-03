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03.04.2019
Военно-промышленный курьер

Евросоюз создает спецслужбу для борьбы с мигрантами

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Источник изображения: vpk-news.ru

Совет ЕС принял решение усилить европейскую пограничную службу и структуры береговой охраны. Это не снимает со стран-членов ЕС ответственность за охрану собственных внешних границ и за возвращение незаконных мигрантов.

"Центральным пунктом в усилении Пограничного агентства ЕС будет создание 10-тысячного корпуса пограничной охраны с необходимым оборудованием, который будет готов в любой момент оказать поддержку странам-членам. Агентство получит также более мощный мандат на возвращение (мигрантов) и будет более тесно сотрудничать со странами вне ЕС, включая те, которые являются ближайшими соседями Евросоюза", – говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии.

Ожидается, что создание европейского пограничного корпуса с собственными кораблями, самолетами и автотранспортом будет завершено до 2027 года, однако способность проводить самостоятельные операции у новорожденного появятся уже с 2021-го. Политическое решение о формировании погранслужбы ЕС должно быть поддержано Европарламентом.

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