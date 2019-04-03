Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник

Академию имени Можайского в Петербурге пытались взорвать с помощью СВУ.

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Специалисты определили мощность взрывного устройства, сработавшего во вторник в здании Петербургской военной академии имени Можайского, по предварительным данным, она составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Эксперты считают, что взрывное устройство состояло из бризантного вещества пластит и часового механизма, сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что в настоящее время место происшествия изучают представители спецслужб.

В пресс-службе Следственного комитета России ранее заявили, что следователи квалифицировали взрыв в Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского в Санкт-Петербурге как покушение на убийство группы лиц.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что, по предварительным данным, "четверо военнослужащих получили различные травмы, им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает".

По данным следствия, около 13:30 в одном из служебных помещений академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется происхождение сдетонировавшего предмета", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что дело расследует военное следственное управление СК по ракетным войскам стратегического назначения.

Ранее об инциденте сообщили в Минобороны.

Источник в вузе сообщил "Интерфаксу", что взрыв произошел под лестницей, которая ведет в отдел кадров академии.