Войти
03.04.2019
Интерфакс-АВН

Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник

113
1
+1
Академия имени Можайского
Академию имени Можайского в Петербурге пытались взорвать с помощью СВУ.
Источник изображения: EADaily

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Специалисты определили мощность взрывного устройства, сработавшего во вторник в здании Петербургской военной академии имени Можайского, по предварительным данным, она составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Эксперты считают, что взрывное устройство состояло из бризантного вещества пластит и часового механизма, сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что в настоящее время место происшествия изучают представители спецслужб.

В пресс-службе Следственного комитета России ранее заявили, что следователи квалифицировали взрыв в Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского в Санкт-Петербурге как покушение на убийство группы лиц.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что, по предварительным данным, "четверо военнослужащих получили различные травмы, им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает".

По данным следствия, около 13:30 в одном из служебных помещений академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется происхождение сдетонировавшего предмета", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что дело расследует военное следственное управление СК по ракетным войскам стратегического назначения.

Ранее об инциденте сообщили в Минобороны.

Источник в вузе сообщил "Интерфаксу", что взрыв произошел под лестницей, которая ведет в отдел кадров академии.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Медицина
Похожие новости
24.07.2017
Путин предложил юным разработчикам наноспутника принять участие в конкурсе Роскосмоса
19.08.2015
Арзамасский машзавод завершил полугодие с убытком свыше 850 млн рублей
14.08.2015
Очередь не занимать
21.10.2014
Боевой андроид и другие секретные разработки ВС РФ
22.03.2013
В МВД не исключают сговора между своими сотрудниками и корпорацией "Защита", поставившей в министерство некачественные бронежилеты
17.10.2011
70 лет – в боевом строю
1 комментарий
№1
03.04.2019 01:18
Мда уж. А то какие-то учебные заряды, пиропатроны, противотанковая мина- такую чушь несли в первые часы.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 01:18
  • 1
Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник
  • 02.04 21:48
  • 68
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 02.04 20:07
  • 4
За рубежом заинтересовались российскими БЛА для Арктики
  • 02.04 19:54
  • 68
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 02.04 17:45
  • 10
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 17:16
  • 5
Американская чума
  • 02.04 17:16
  • 8
СМИ сообщили об обновлении ПО самолетов Boeing 737 MAX
  • 02.04 17:15
  • 25
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 17:02
  • 1
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
  • 02.04 16:18
  • 5
Россия предложила ВВС Бангладеш истребители Су-30СМЭ и МиГ-35
  • 02.04 16:09
  • 4
Эксперты считают, что США готовятся к демонтажу норм конвенции Монтрё
  • 02.04 16:00
  • 4
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 02.04 15:58
  • 69
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 15:36
  • 26
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 02.04 13:23
  • 3
Турецкий лидер уже мечтает об С-500