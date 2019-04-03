К 2024 году в РФ ликвидируют последствия деятельности объектов по уничтожению химоружия - Мантуров

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Последствия деятельности всех семи российских объектов по уничтожению химического оружия будут ликвидированы к 2024 году, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"После получения заключений о безопасном состоянии объектов они будут перепрофилированы с привлечением инвестиций для организации производств в интересах народного хозяйства", - заявил Д.Мантуров на встрече с гендиректором технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ариасом Гонсалесом.

По словам министра, к 2024 году все последствия деятельности объектов по уничтожению химоружия будут устранены.

"Так, в марте этого года объект "Почеп" был передан Московскому эндокринному заводу для производства субстанций для фармацевтической отрасли", - пояснили в Минпромторге.

Д.Мантуров подчеркнул, что Россия выступает за скорейшую ликвидацию накопленных объемов химического оружия. "Несмотря на сложность национальной профильной программы, мы смогли на три года раньше запланированного срока завершить уничтожение всех запасов химического оружия - это порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ", - сказал он.