Корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" выведен из цеха на заводе в Петербурге

Дальнейшие работы, среди которых завершение формирования надстройки тральщика, проведут вне цеха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Средне-Невского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) вывели из цеха корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов", дальнейшие работы будут проводиться вне цеха. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"В марте текущего года специалисты верфи завершили работы по формированию корпуса и части надстройки корабля, насыщению их системами и механизмами. Дальнейшие достроечные работы будут проводится вне цеха. Заводчанам предстоит завершить формирование надстройки тральщика, осуществить монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем", - говорится в сообщении предприятия.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" имеют водоизмещение 890 тонн, длину 62 м и ширину - 10 м.

Головной корабль серии "Александр Обухов" был передан ВМФ РФ в 2016 году. В конце 2018 года предприятие передало заказчику второй (первый серийный) корабль проекта 12700 - морской тральщик "Иван Антонов". Сейчас кроме "Владимира Емельянова" в эллингах Средне-Невского судостроительного завода в разной степени готовности находятся еще два "Александрита" - корабли "Георгий Курбатов" и "Яков Баляев".

Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.