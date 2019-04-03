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03.04.2019
Интерфакс-АВН

В подмосковную Кубинку для тренировок к Параду Победы прилетели вертолеты, которые возглавят праздничный воздушный строй

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Ми-28Н "Ночной охотник"
Показательные выступления группы высшего пилотажа "Беркуты" на ударных вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Кубинка (Московская обл.). 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Авиационная техника, принимающая участие в Параде Победы над Москвой, начала прибывать на аэродромы временного базирования. В подмосковную Кубинку во вторник прилетели все вертолеты, которые по традиции возглавят праздничный воздушный строй, рассказали журналистам в Минобороны России.

"Экипажи, представляющие Торжокский авиацентр армейской авиации Воздушно-космических сил РФ, традиционно будут открывать воздушную часть парада на Красной площади. Всего в Кубинку прибыли более 20 вертолетов, включая Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-26 и Ми-8", - сообщили в российском военном ведомстве.

Как рассказал командир вертолетного полка Торжокского авиацентра армейской авиации ВКС полковник Сергей Баунов, в состав авиационных экипажей входят молодые штурманы, которые впервые примут участие в Параде. Им предстоит выводить вертолеты в заданное время в строго отведенные точки, чтобы не нарушить парадный воздушный строй.

"В ближайшие дни мы пройдем всю теоретическую подготовку, примем участие в совместной постановке задач и скоро приступим к практическим тренировкам", - рассказал С.Баунов.

Также в Кубинке во время подготовки и проведения Парада будут базироваться модернизированные истребители МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС и штурмовики Су-25, которые каждый год выполняют пролет над Красной площадью с дымами цвета российского триколора. С подмосковного аэродрома на парад отправляются и авиационные группы высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи", которые проходят над Красной площадью в строю "Кубинский бриллиант" в составе пяти Су-30СМ и четырех МиГ-29.

Перебазирование авиации на временные аэродромы осуществляется для удобства и сокращения времени перелетов во время совместных тренировок Парада, пояснили в Минобороны. На места базирования также прибывают специалисты инженерно-технического состава, которым предстоит обслуживать вертолеты и самолеты. Доставляется и необходимая аэродромная техника, необходимая для обслуживания боевых машин.

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