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03.04.2019
Российская газета

ВКС России получили первый серийный самолет Ил-76МД-90А

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Источник изображения: rg.ru

В российские ВКС потупил новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.

Как сообщает РИА Новости, всего военно-транспортная авиация (ВТА) российских ВКС законтрактовала 39 таких самолетов. Сумма контракта составляет около 140 миллиардов рублей.

Командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов назвал получение самолета историческим событием.

"По сути, это новый самолет. Не сомневаюсь, что в будущем этот самолет ждет долгая и прекрасная жизнь", - цитирует его агентство.

Тяжелый транспортник Ил-76МД-90А разрабатывался для межрегиональной перевозки грузов. Кроме того, он может транспортировать больных и раненых и учавствовать в борьбе с пожарами. Его максимальная полезная нагрузка составляет 60 тонн, а максимальный взлетный вес - 210 тонн.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
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