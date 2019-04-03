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03.04.2019
РИА Новости

Предварительные испытания Ил-112В планируют начать в 2019 году

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Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В во время своего первого испытательного полета
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В во время своего первого испытательного полета.
Источник изображения: © РИА Новости / ПАО "Ил"/ Армен Гаспарян

УЛЬЯНОВСК, 2 апр - РИА Новости. Предварительные испытания новейшего российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В могут начаться в этом году, заявил журналистам во вторник гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Создается с 2014 года.

"Я думаю, испытания начнутся в этом году, сейчас ведется разбор полета. Никаких серьезных замечаний не выявлено, экипаж доволен самолетом", - сказал Рогозин.

Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.

На сегодняшний день самолет Ил-112В (0101) совершил первый полет, фюзеляж второго (0102) находится в ЦАГИ на испытаниях.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
Ил
ЦАГИ
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