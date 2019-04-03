В РАН анонсировали создание рабочей группы РФ и США по изучению Луны

Российско-американская рабочая группа с 2020 года начнет работу по изучению Луны, заявил во вторник, 2 апреля, глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, комментируя итоги переговоров делегации РАН с академией наук США.

По его словам, американские ученые к предложению о создании совместных рабочих групп отнеслись крайне положительно.

"На будущий год есть и с американской стороны согласие организовать совместную рабочую группу по Луне, по набору экспериментов на поверхности… когда была встреча с NASA, этот вопрос был подтвержден", — цитирует Сергеева "Интерфакс".

28 марта глава NASA Джеймс Брайденстайн в ходе слушаний в подкомитете палаты представителей американского конгресса заявил, что администрация США намерена обеспечить постоянное присутствие на Луне. По его словам, Луна — это "тренировочный полигон", который позволит максимально адаптироваться к жизни на Марсе.