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03.04.2019
Российская газета

Российские 30-мм снаряды с пластмассовыми частями показали в Бразилии

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Источник изображения: Пресс-служба концерна "Техмаш"

В Бразилии на международной выставке авиационных и оборонных систем Latin America Aerospace and Defence представили российские боеприпасы с пластмассовыми ведущими устройствами к 30-мм авиационной пушке.

"Патроны поражают воздушные и наземные легкобронированные и небронированные цели при стрельбе из 30-мм авиапушек самолетов типа Су-27, Су-25, МиГ-29, вертолетов Ми-2ДП и других носителей", - говорится в официальном сообщении пресс-службы концерна "Техмаш".

Отметим, что конструктивной особенностью этих боеприпасов является использование пластмассовых ведущих поясков вместо медных. Нововведение позволяет существенно повысить боевую эффективность пушек, в том числе при стрельбе длинными очередями. Этого удалось достичь за счет стабилизации баллистических параметров и увеличения на 7-8 процентов начальной скорости снаряда. Кроме того, снаряд с ПВУ снижает механический износ пушечного ствола.

Отметим, что одними из первых новые снаряды получили российские истребители пятого поколения Су-57.

Среди экспонатов "Техмаша" также оказалась реактивная многоцелевая граната РМГ с гранатометом одноразового применения, которая по совокупности тактико-технических характеристик превосходит мировые аналоги. Калибр РМГ - 10,5 сантиметров, длина - один метр, масса 8.5 килограммов, а дальность прицельной стрельбы 600 метров.

"Граната предназначена для эффективного поражения экипажей и боевых расчетов легкобронированной техники, а также живой силы на открытой местности и в зданиях, в укрытиях полевого типа и бункерах", - говорится в сообщении.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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