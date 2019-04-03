Ученые обработали более 85% данных со "Спектра-Р", полученных до потери связи с аппаратом

Обработано около 3400 наблюдений из около 3900 сеансов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Специалисты обработали большую часть научных данных, полученных с российского радиотелескопа "Спектр-Р" до того, как он перестал реагировать на команды с Земли. Об этом сообщил во вторник заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии Астрокосмического центра Физического института академии наук (АКЦ ФИАН) Юрий Ковалев.

"На сегодняшний день обработано примерно 3400 наблюдений из около 3900 сеансов", - сказал Ковалев, выступая на заседании совета РАН по космосу.

Он напомнил, что телескоп перестал выходить на связь с 10 января 2019 года. "НПО имени С.А. Лавочкина (предприятие - изготовитель аппарата - прим. ТАСС) продолжает попытки связаться с ним, но пока [научные] наблюдения с 10 января приостановлены, и в настоящий момент Астрокосмический центр продолжает анализ данных", - отметил завлабораторией АКЦ ФИАН.

Ранее сообщалось, что АКЦ ФИАН собрал новые заявки на наблюдения радиотелескопом "Спектр-Р" (часть проекта "Радиоастрон", головной научной организацией которого выступает АКЦ ФИАН) за небесными объектами до середины 2020 года.

Ковалев ранее уточнял, что для полноценного анализа данных, переданных ранее космическим аппаратом, потребуется еще как минимум пять лет.

Ситуация с радиотелескопом

Госкомиссия ранее приняла решение продолжить попытки восстановить связь с российским радиотелескопом "Спектр-Р" до 15 мая. Как сообщал ТАСС советник главы Роскосмоса по науке Александр Блошенко, аппарат передан НПО имени С.А. Лавочкина на работы по программе главного конструктора. После 15 мая пройдет новое заседание госкомиссии, где будет принято решение о дальнейшей судьбе "Спектра-Р".

11 января стало известно, что аппарат перестал реагировать на команды с Земли. Позже удалось выяснить, что бортовые системы российского радиотелескопа "Спектр-Р" работают штатно. Этот вывод был сделан после того, как станция приема научных данных Green Bank (США) зарегистрировала сигнал бортового радиокомплекса, предназначенного для передачи на Землю научных данных. Позднее этот сигнал был зарегистрирован и на российских станциях.