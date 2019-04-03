В России начались массовые проверки предприятий ОПК
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению Минобороны приступила к масштабным проверкам предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает надзорное ведомство.
Проверки начались уже в 46 организациях, своевременно не предоставивших материалы для расчета цен на вооружение.
Такое поведение создаёт предпосылки к затягиванию договорной компании 2019 года, считают в антимонопольном ведомстве.
Кроме того, ФАС проверит еще 748 организаций из-за несвоевременного представления ими отчетов о финансовой деятельности при исполнении госзаказов. Какие именно предприятия затронут проверки, в ведомстве не уточнили.
Вв конце марта ФСБ, МВД и управление экономическое безопасности провели обыски в работающих с гособоронзаказами компаниях Москвы,Санкт-Петербурга и Липецка.
В поле зрение силовиков попало, в частности, Липецкое станкостроительное предприятие. По итогам обысков на нем было заведено уголовное дело о хищении бюджетных средств.
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