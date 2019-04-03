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03.04.2019
Военно-промышленный курьер

В России начались массовые проверки предприятий ОПК

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Источник изображения: vpk-news.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению Минобороны приступила к масштабным проверкам предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает надзорное ведомство.

Проверки начались уже в 46 организациях, своевременно не предоставивших материалы для расчета цен на вооружение.

Такое поведение создаёт предпосылки к затягиванию договорной компании 2019 года, считают в антимонопольном ведомстве.

Кроме того, ФАС проверит еще 748 организаций из-за несвоевременного представления ими отчетов о финансовой деятельности при исполнении госзаказов. Какие именно предприятия затронут проверки, в ведомстве не уточнили.

Вв конце марта ФСБ, МВД и управление экономическое безопасности провели обыски в работающих с гособоронзаказами компаниях Москвы,Санкт-Петербурга и Липецка.

В поле зрение силовиков попало, в частности, Липецкое станкостроительное предприятие. По итогам обысков на нем было заведено уголовное дело о хищении бюджетных средств.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФАС
Проекты
Гособоронзаказ
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