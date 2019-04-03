Эксперты объяснили готовность Турции отказаться от F-35 ради С-400

"Что теряет Турция, если не получит самолеты F-35 и ЗРК Patriot? Практически ничего. Но она приобретает российский ракетный комплекс С-400, у которого на очень высоком уровне дальность и радиус поражения воздушных целей, в том числе целей, которые называются "невидимками", – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя решение США "наказать" Турцию за покупку С-400.

"Ситуацию между Анкарой и Вашингтоном, в связи с турецко-российской сделкой о покупке С-400, можно рассматривать с двух сторон. С американской точки зрения, то, что они отказали Турции в F-35, а ранее так же поступили с поставками "Пэтриотов" – выглядит как наказание", – указывает военный эксперт Алексей Леонков.

Напомним, в Пентагоне подтвердили прекращение поставок Турции по программе совместного создания истребителя F-35 из-за намерения Анкары закупить российские системы ПВО С-400. В начале марта Турция отвергла требование американцев об отказе от С-400 в обмен на поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot. После этого минобороны США предупредило Турцию о "тяжких последствиях" покупки С-400 – Анкаре пригрозили пересмотром участия в программе создания F-35.

"С американской точки зрения, участие в создании истребителя и поставки ЗРК для стран – членов НАТО считалось за благо. Потому что F-35, если посмотреть новую ядерную доктрину США – это единственный самолет, который, базируясь в Европе, будет носителем ядерного оружия. Имеются в виду бомбы B61-12. Для всех остальных самолетов этот боеприпас не предназначен", – поясняет Леонков. "То есть в случае чего носителями этих боеприпасов будут либо американцы, либо лояльные страны, которые получат этот самолет", – добавил эксперт. Прямой заинтересованности самой Анкары в соучастии в создании F-35 не просматривается.

"Пэтриот" также являлся своего рода знаком лояльности, – продолжает Леонков. – Самые лояльные страны получали его и тем самым защищали себя и свое воздушное пространство. Не секрет, что раньше "Пэтриоты" стояли на базе Инджерлик и еще в нескольких местах. Потом перед попыткой путча 2016 года они были срочно взяты на так называемую профилактику и их забыли вернуть обратно в страну, дальше пошел торг".

Военный аналитик, доктор военных наук Константин Сивков в свою очередь отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД:

"Соединенные Штаты сопричастны к попытке военного переворота 2016 года в Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган это не забывает.

Попросту говоря, США продемонстрировали себя как страна, недружественная к Турции. И в этих условиях ориентироваться полностью на США – это глупо".

"Теперь посмотрим с другой стороны, – отмечает Леонков. – Турция, покупая С-400, приобретает гораздо больше выгод, чем недостатков от несостоявшейся сделки с США. При этом военно-техническое сотрудничество с Россией может развиваться и дальше. Если Турция будет идти прежним курсом и не сворачивать с него, то до 2025 года, пока у власти Эрдоган, она сможет приобрести еще множество плюсов от сотрудничества с Россией".

Эксперт напоминает: "Все знают, что трубопровод "Турецкий поток" уже достиг своей точки и состыковался с Турцией, строительство АЭС в Аккую идет полным ходом. Ну и понятно, что в области военно-технического сотрудничества Турция рассматривает несколько комплексов и программ взаимодействия с Россией". То есть Анкара в лице России приобретает такого партнера, который, продавая ей военно-технические изделия, не требует от нее лояльности, что является более выгодным сотрудничеством, чем это было у Турции не только с США, но и со странами НАТО, отмечает Леонков. "Вспомним, сколько лет Турция стучится в Евросоюз", – добавил он.

Турция ориентируется на диверсификацию системы вооружения, отмечает со своей стороны Сивков. Поскольку она не способна производить весь комплект системы вооружения, который необходим для обеспечения суверенитета страны, Турция решает: часть будет покупаться в России, часть – в США.

Действия Турции логичны и прагматичны, но, разумеется, американцев такой деловой подход раздражает – и не только по военно-экономическим причинам, но и по геополитическим. "США насторожились, поскольку Турция является южным флангом НАТО. Если сейчас Турция вываливается из альянса, то НАТО теряет южный фланг. Для американцев это означает, что они откатываются больше чем на 1000 км, аж до Израиля", – отмечает Сивков.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Александр Колпаков, Оксана Борисова