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03.04.2019
ТАСС

Все призывники в ЦВО впервые в весенний призыв получат банковские карты

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Военнослужащие ВС РФ
Парадный расчета войск Московского гарнизона Центрального военного округа.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Ранее их не получали.молодые люди, направленные для прохождения службы в Росгвардии и МЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Все призывники из регионов Центрального военного округа (ЦВО) впервые получат в весенний призыв 2019 года банковские карты, на которые им будут начислять денежное довольствие. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник организационно-мобилизационного управления штаба округа генерал-майор Александр Линьков.

"Определено, что банковские карты будут получать все призывники, это новшество этого призыва. То есть каждый призывник получит банковую карту, на которую будет получать денежное довольствие (во время службы)", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном агентстве ТАСС.

Линьков пояснил, что ранее не все призывники получали банковские карты в военкоматах, не обеспечивались молодые люди, которые были направлены для прохождения службы в Росгвардии и МЧС.

Всего, по данным Линькова, в весенний призыв в 2019 году из регионов ЦВО планируется призвать около 51 тыс. человек. Это на 8 тыс. меньше, чем в осенний призыв 2018 года.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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