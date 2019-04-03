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ЦАМТО

В ближайшее время Владимир Путин проведет заседание комиссии по ВТС, посвященное итогам оружейного экспорта за 2018 год

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

ЦАМТО, 2 апреля. Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), на котором огласит официальные итоги оружейного экспорта за 2018 год, пишет "Коммерсант".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Коммерсанта", сказал, что заседание комиссии "может состояться до конца апреля".

По информации газеты, результаты превысили ожидания: за рубеж было поставлено вооружений и военной техники на 15 млрд. долл. и подписано новых контрактов на сумму свыше 20 млрд. долл. При этом общий портфель заказов превысил 56 млрд. долл., из которых 51 млрд. долл. приходится на "Рособоронэкспорт".

"Коммерсант подчеркивает, что добиться таких результатов удалось в первый год вступления в силу американских санкций CAATSA, которые нацелены, в том числе, на сотрудничающие с Россией страны.

В частности, как пишет "Коммерсант", был выполнен или продолжил выполняться ряд крупных соглашений с Китаем: например, в декабре 2018 года завершилась поставка последних четырех из 24 заказанных истребителей Су-35 (общей стоимостью 2,5 млрд. долл.), были переданы три вертолета Ми-171 и четыре Ми-17-1Е, а также два Ка-32А11ВС (для пожарных подразделений). Китайские военные также рассчитывали получить первую часть заказанных ранее четырех дивизионов С-400. Однако из-за ЧП, произошедшего при их транспортировке морским путем, поставки системы перенеслись на 2019 год. С Индией выполнены соглашения на комплекс бортовых траекторных измерений КБТИ-М (для установки на авианосец "Викрамадитья"), отремонтированы шесть вертолетов Ми-17-1В, а также закрыт контракт на модернизацию 63 истребителей МиГ-29 до варианта UPG. ВМС Алжира по контракту от 2014 года получили две ДЭПЛ проекта 636. В Египет продолжилась поставка истребителей МиГ-29М/М2 (в 2015 году было заказано 46 машин) и вертолетов армейской авиации Ка-52 (также 46 машин), общая стоимость контрактов превышает 3 млрд. долл.

"Коммерсант" отмечает", что Вьетнам и Ирак, в свою очередь, получили очередные партии танков Т-90С/СК (всего заказано 64 и 73 машины соответственно), в Лаос было поставлено четыре из десяти учебно-боевых самолетов Як-130, несколько десятков танков Т-72Б1, а также возвращены четыре отремонтированных вертолета Ми-17. В Мьянму были также поставлены шесть Як-130, в Иорданию – два транспортных вертолета Ми-26Т2. Экваториальная Гвинея получила два ЗРПК "Панцирь-С1", а Нигерия – еще два из 12 заказанных ранее вертолетов Ми-35М.

Газета напоминает, что с января 2018 года в силу вступили санкции "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA): они касаются понятия "существенной сделки" и распространяются на третьи лица. Серьезного урона эти меры не нанесли, говорит топ-менеджер одного из предприятий ОПК: руководство "Рособоронэкспорта" и ФСТВС прикладывает "титанические усилия" для сохранения позиций России на рынке, "проводя десятки и сотни переговоров по всем линиям".

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Страны
Алжир
Вьетнам
Гвинея
Египет
Индия
Иордания
Ирак
Китай
Лаос
Мьянма
Нигерия
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Адмирал Горшков
Ка-32
Ка-32А11ВС
Ка-52
Ми-17
Ми-17-1В
Ми-26
Ми-35
Ми-8АМТ
МиГ-29
МиГ-29М
С-400 Триумф
Су-35
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Як-130
Компании
РОЭ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
636.3
877 Палтус
Авианосец
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