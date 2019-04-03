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03.04.2019
ЦАМТО

США подтвердили, что могут прекратить программу F-35 с Турцией из-за С-400

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Истребители F-35
Истребители F-35 на авиабазе Эрланн.
Источник изображения: facebook.com/Luftforsvaret

ЦАМТО, 2 апреля. Пентагон подтверждает, что может полностью прекратить программу совместного создания самолета F-35 с Турцией, если Анкара купит российские системы ПВО С-400, заявил "РИА Новости" и.о. пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс.

"Соединенные Штаты ясно говорили, что приобретение Турцией С-400 неприемлемо. Таким образом, Министерство обороны США начало предпринимать шаги, необходимые для обеспечения планирования и устойчивости цепочки поставщиков комплектующих для F-35 (в случае исключения Анкары из процесса производства – ред.). Мы разрабатываем вторичные источники поставок для производимых в Турции деталей", – сказал он.

"Мы весьма сожалеем о нынешней ситуации, с которой столкнулось сотрудничество с Турцией по F-35, Министерство обороны предпринимает предусмотрительные шаги для того, чтобы защитить общие инвестиции в критически важные технологии. Наш диалог по этому вопросу важен и будет продолжаться", – заверил он.

"Однако, до тех пор, пока они (Турция – ред.) не откажутся от поставок С-400, США прекратили поставки и деятельность, связанную с предоставлением Турции оперативного потенциала по F-35. Если Турция приобретет С-400, продолжение ее участия в программе F-35 будет под угрозой", – цитирует "РИА Новости" представителя Пентагона.

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Россия
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Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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