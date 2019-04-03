Около 120 танков поступило в войска Восточного военного округа с начала текущего года

Танки Т-90 (слева) и Т-80У во время демонстрационного показа.

ЦАМТО, 2 апреля. Около 120 современных танков поступило в войска Восточного военного округа с начала текущего года. Танковые подразделения получили на вооружение модернизированные ОБТ Т-80.

Боевые машины усилили общевойсковые объединения округа, дислоцированные в Амурской и Сахалинской областях, Приморском крае.

Поступившая техника за счет установленного современного оборудования, в том числе многоканальных прицелов наводчика, стабилизаторов вооружения, приборов наблюдения ТВН-5, радиостанций, а также модульной динамической защиты значительно повысит эффективность применения танковых подразделений при решении учебно-боевых задач, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.