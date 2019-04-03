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03.04.2019
ЦАМТО

В Саудовской Аравии состоялась выкатка первого собранного в стране УТС "Хок" Mk.165

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Источник изображения: Фото: english.alarabiya.net

ЦАМТО, 2 апреля. В Саудовской Аравии 1 апреля состоялась церемония выкатки первого (из 22 заказанных) учебно-тренировочного самолета усовершенствованной подготовки (AJT) "Хок" Mk.165 национального производства.

По информации Jane's Defence Weekly, мероприятие состоялось на авиабазе имени Короля Абдель Азиза в присутствии наследного принца Саудовской Аравии и министра обороны Мохаммеда бен Сальмана бен Абдулазиза (Mohammed bin Salman bin Abdulaziz). Выкатка первого "Хок" Mk.165 стала важной вехой в рамках программы развития страны "Видение 2030" (Vision 2030).

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2012 года с компанией BAE Systems был подписан контракт общей стоимостью 1,6 млрд. фунтов стерлингов (2,5 млрд. долл.) на создание системы летной подготовки для ВВС Саудовской Аравии. Проект предусматривает закупку 102 учебно-тренировочных самолетов, в т.ч. 22 реактивных УТС повышенной подготовки "Хок" Mk.165 AJT производства BAE Systems, 55 турбовинтовых УТС базовой подготовки PC-21 швейцарской компании Pilatus, 25 самолетов начальной подготовки SR22 "Циррус" компании Cirrus Aircraft, тренажеров, средств обслуживания и обучения, запчастей и услуг поддержки.

Согласно опубликованному в феврале 2016 года годовому отчету компании BAE Systems за 2015 год, впоследствии Саудовская Аравия разместила заказ на поставку 22 дополнительных УТС "Хок" AJT, которые должны быть собраны в Саудовской Аравии, а также связанного наземного оборудования и средств обучения. Для выполнения этого заказа BAE Systems курировала двухлетнюю подготовку техников из Саудовской Аравии.

Первые самолеты "Хок" Mk.165, собранные на предприятии компании BAE Systems в Уортоне (Великобритания), ВВС Саудовской Аравии приняли в апреле 2016 года. Поставки продолжались до 2018 года.

Выбор в пользу закупки УТС "Хок" AJT был сделан, поскольку их "стеклянные" кабины пилотов имеют сходство с кабинами самолетов "Тайфун" и F-15SA, которые состоят на вооружении королевских ВВС. Новые "Хок" Mk.165 заменят устаревшие УТС "Хок" Mk.65/65A.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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Страны
Великобритания
Саудовская Аравия
Швейцария
Продукция
EF-2000
F-15
Компании
AVIC
BAE Systems
Pilatus Aircraft
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