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03.04.2019
Военно-промышленный курьер

На фоне санкций США Россия бьет все рекорды оружейного экспорта

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент России Владимир Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), на котором огласит официальные итоги оружейного экспорта за 2018 год. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что заседание комиссии "может состояться до конца апреля".

Как сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к правительству и администрации президента, результаты превысили ожидания.

За рубеж было поставлено вооружений и военной техники на $ 15 млрд и подписано новых контрактов на сумму свыше $ 20 млрд, что является одним из самых больших показателей в истории современного ВТС. Добиться этого удалось в первый год вступления в силу американских санкций CAATSA, которые нацелены, в том числе, на сотрудничающие с Россией страны.

Издание напоминает, что с января 2018 года в силу вступили санкции "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA).

Серьезного урона эти меры не нанесли, говорит топ-менеджер одного из предприятий ОПК: руководство "Рособоронэкспорта" и ФСТВС прикладывает "титанические усилия" для сохранения позиций России на рынке, "проводя десятки и сотни переговоров по всем линиям". Эта работа дала свои плоды: в 2018 году сумма заключенных контрактов превысила $ 20 млрд (общий портфель заказов превышает $ 56 млрд, из которых $ 51 млрд приходится на "Рособоронэкспорт").

 

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Страны
Россия
США
Компании
РОЭ
Персоны
Путин Владимир
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