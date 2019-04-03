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03.04.2019
Интерфакс-АВН

Большой противолодочный корабль "Североморск" отработал поиск подлодок в Средиземном море

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БПК "Североморск"
БПК "Североморск".
Источник изображения: БПК "Североморск"Фото с сайта Минобороны РФ

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота (СФ) "Североморск" в ходе похода в Средиземное море провел учения по поиску подводных лодок противника, сообщила во вторник пресс-служба СФ.

"Поиск подводных лодок осуществлялся штатным гидроакустическим комплексом, позволяющим обнаруживать и классифицировать подводные цели на расстоянии в несколько десятков километров. В ходе учения была обследована акватория более ста квадратных миль", - сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Вадим Серга.

По его словам, к учениям, проходившим в восточной части Средиземного моря, привлеклись личный состав гидроакустической группы, расчёты боевого информационного центра, главного командного пункта, штурманской боевой части.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
пр. 1155
СФ
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