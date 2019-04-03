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03.04.2019
Интерфакс-АВН

СМИ КНДР называют совместные учения Южной Кореи и США "военной провокацией"

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Совместные учения США и Южной Кореи
Совместные учения США и Южной Кореи.
Источник изображения: news.cn

Гонконг. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Северокорейские издания во вторник осудили США и Южную Корею за проведение совместных военных учений, назвав их "военной провокацией".

"Если ситуация на Корейском полуострове ухудшится, то ответственность будет целиком на тех, кто нарушил данное перед всем миром обещание и осуществил военные провокации", - говорится в публикации на сайте Uriminzokkiri.

В статье говорится, что своими действиями США и Южная Корея "проливают холодную воду" на с трудом завоеванные мирные настроения на Корейском полуострове.

Согласно статье другого северокорейского сайта Meari, "военные провокации США и Южной Кореи никогда не будут работать" на Север.

Как сообщалось, Вашингтон и Сеул в текущем году изменили формат совместных военных маневров, численность участников которых многократно снижена, а также отодвинули зону учений от границы с КНДР.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Проекты
Военные учения
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