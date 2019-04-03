Пентагон требует от Анкары отказаться от получения С-400, приостановил поставки, связанные с F-35

Россия заявляла, что весной начнет готовить турецких специалистов для С-400, поставки систем завершат в 2019 году

Вашингтон/Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400, сообщает CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.

"В ожидании однозначного решения Турции отказаться от получения С-400, поставки и любая деятельность, связанная с наращиванием оперативного потенциала Турции, связанного с F-35, приостановлены. Наш диалог с Турцией по этому важному вопросу продолжается", - отмечается в сообщении Пентагона.

Турция нацелена получить от России системы ПВО С-400 "Триумф", несмотря на давление США, заявили на днях в российской госкорпорации "Ростех".

"Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление со стороны США, но, насколько мне известно, президент Эрдоган занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта", - заявил "Интерфаксу" 28 марта директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

"Мы подписали контракт, и в этом году - до конца года мы завершим все поставки", - сообщил С.Чемезов. На уточняющий вопрос о количестве поставок, С.Чемезов сказал: "Всё, полностью. Всю систему поставим в этом году".

Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. В феврале директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил газете "Коммерсант", что Россия поставит Турции системы С-400 к осени.

19 февраля В.Кладов сказал "Интерфаксу", что подготовка турецких специалистов для эксплуатации С-400 начнется в России весной.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявил, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре этого года.

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

США грозили пересмотром договоренности об участии Турции в программе создания истребителей F-35 в том случае, если Анкара не откажется от приобретения российских С-400.

Кроме этого, представитель госдепа США Роберт Палладино заявлял, что ситуация с С-400 может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).