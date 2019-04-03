Карибы перед штормом

Соседям Венесуэлы найдут повод позвать США

Обеспокоенность Вашингтона присутствием российских военных специалистов в Венесуэле понятна. Срываются планы безнаказанного вторжения в эту страну – так в 1962-м было c Кубой ("Плацдарм против Венесуэлы почти готов").

Характерно, что Трамп заявляет о любых вариантах реагирования США на "вмешательство" в венесуэльские планы Вашингтона. Но вряд ли предполагается прямая военная конфронтация с Россией. Наверняка предусматривается провоцирование военного конфликта ряда соседних карибских стран с Венесуэлой, претендующих на ее острова. США, естественно, поддержат противников Каракаса и скорее всего заблокируют прибрежные воды.

Речь в первую очередь о миниатюрном, но стратегически важном острове Авес в восточной части Карибской акватории. Он расположен на перекрестке путей из Панамского канала в Атлантику. Именно вблизи Авеса проходит морская граница между Венесуэлой и США (точнее, принадлежащими Вашингтону островами Пуэрто-Рико и Западными Виргинскими).

“ Англоязычные карибские страны поддерживают политику США в отношении Венесуэлы ”

На Авес еще в XIX веке претендовали власти существующей поныне Карибской Голландии (пять островов). При посредничестве Испании спор решился в 1850-х в пользу Венесуэлы. Но навсегда ли Голландские Карибы отказались от этих претензий?

На Авес периодически предъявляли права и власти британского острова Доминика, что неподалеку от Авеса. Полученная в 1978 году независимость в статусе доминиона не умалила желания расшириться.

Авес охраняется силами Венесуэлы. На острове находится военно-морской НИИ-центр "Симон-Боливар". Власти страны желают расширить морскую экономическую зону вокруг Авеса, что вызывает распри с Доминикой, теряющей контроль почти над всеми окрестными водами, отмечают эксперты.

Это негативно скажется на экономике островного государства.

Напомним, что все англоязычные карибские страны, включая Доминику, поддерживают политику США в отношении Венесуэлы (за исключением прямого военного вмешательства). Так что конфликт вокруг Авеса как повод для большего военно-политического прессинга на Каракас вполне возможен. Почти все прибрежные острова Венесуэлы, простирающиеся более чем на 2500 километров (наиболее крупные – Маргарита, Лос-Рокес, Ла-Тортуга, Орчила, Бланкилья, Лос-Эрманос, Лос-Фраилес, Лос-Тестигос), расположены между Каракасом и Голландскими Карибами, тоже поддерживающими политику США, пока свободны от крупных военных объектов.

Острова Лос-Монхес прикрывают Марракайбо – главный нефтедобывающий район страны. На них периодически претендует Колумбия. Они, пожалуй, наиболее привлекательны для провокаций и десантов. Острова Патос, Лос-Тестигос, расположенные невдалеке от англоязычных Гренады и Тринидада и Тобаго, прикрывают колоссальные запасы нефти в дельте Ориноко и газа на сопредельном шельфе Венесуэлы и Тринидада и Тобаго. Причем на Лос-Тестигос иногда претендовала еще и Гренада.

Словом, венесуэльские острова требуют – тем более в нынешней ситуации – максимальной боеготовности ввиду их военно-политической значимости, столь притягательной для интервентов, наемников и прочих адептов транснациональной "демократии".

Алексей Балиев, политолог

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (775) за 2 апреля 2019 года