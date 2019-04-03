Войти
03.04.2019
Известия.ru

Пентагон потребовал "безусловного" отказа Турции от С-400

80
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

США действительно приостановили поставки Турции военной продукции, связанной с истребителями пятого поколения F-35, из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом 1 апреля заявили в Пентагоне.

При этом военное ведомство США отметило, что продолжает переговоры с турецкой стороной по F-35, однако ожидает "безусловного отказа" Анкары от российских комплексов ПВО.

"Пока не будет безусловного решения Турции отказаться от поставок С-400, поставки и деятельность, связанная с предоставлением Турции оперативного потенциала, связанного с F-35, прекращена", — приводит CNN заявление Пентагона.

Отмечается, что США приняли меры, чтобы минимизировать последствия вывода Анкары из программы создания данных самолетов.

В то же время в американском Госдепартаменте подчеркнули, что Вашингтон предупреждал Турцию о последствиях.

"Мы ясно дали понять, что потенциальное приобретение С-400 повлечет за собой пересмотр участия Турции в программе F-35, ставит под угрозу потенциальные поставки оружия в Турцию в будущем, а также может привести к возможным санкциям в рамках CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки")", — цитирует ТАСС неназванного представителя ведомства.

Крупнейший контракт на поставки С-400 между Москвой и Анкарой был заключен в 2017 году.

США неоднократно выступали против соглашения и угрожали Турции санкциями и отменой договора на поставки F-35. Несмотря на это турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган многократно подтверждал приверженность сделки с Россией и обещал в случае ограничений США обратиться в Международный суд. Кроме того, он не исключил приобретения российских С-500.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
С-500
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
11.03.2019
Защитим 82 миллиона человек: Турция выбирает место для С-400
08.03.2019
Эрдоган допустил покупку комплексов С-500
18.02.2019
"Отказываться не намерены": Турция ждет C-400 в июле
18.02.2019
En Son Haber (Турция): НАТО обеспокоена турецко-российскими отношениями
15.06.2018
Турецкие ВВС должны получить первый F-35 через неделю. Конгресс США против
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 01:18
  • 1
Мощность бомбы в академии имени Можайского была до 500 г в тротиловом эквиваленте - источник
  • 02.04 21:48
  • 68
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 02.04 20:07
  • 4
За рубежом заинтересовались российскими БЛА для Арктики
  • 02.04 19:54
  • 68
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 02.04 17:45
  • 10
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 17:16
  • 5
Американская чума
  • 02.04 17:16
  • 8
СМИ сообщили об обновлении ПО самолетов Boeing 737 MAX
  • 02.04 17:15
  • 25
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 17:02
  • 1
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
  • 02.04 16:18
  • 5
Россия предложила ВВС Бангладеш истребители Су-30СМЭ и МиГ-35
  • 02.04 16:09
  • 4
Эксперты считают, что США готовятся к демонтажу норм конвенции Монтрё
  • 02.04 16:00
  • 4
Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео
  • 02.04 15:58
  • 69
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 15:36
  • 26
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 02.04 13:23
  • 3
Турецкий лидер уже мечтает об С-500