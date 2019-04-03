Пентагон потребовал "безусловного" отказа Турции от С-400

США действительно приостановили поставки Турции военной продукции, связанной с истребителями пятого поколения F-35, из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом 1 апреля заявили в Пентагоне.

При этом военное ведомство США отметило, что продолжает переговоры с турецкой стороной по F-35, однако ожидает "безусловного отказа" Анкары от российских комплексов ПВО.

"Пока не будет безусловного решения Турции отказаться от поставок С-400, поставки и деятельность, связанная с предоставлением Турции оперативного потенциала, связанного с F-35, прекращена", — приводит CNN заявление Пентагона.

Отмечается, что США приняли меры, чтобы минимизировать последствия вывода Анкары из программы создания данных самолетов.

В то же время в американском Госдепартаменте подчеркнули, что Вашингтон предупреждал Турцию о последствиях.

"Мы ясно дали понять, что потенциальное приобретение С-400 повлечет за собой пересмотр участия Турции в программе F-35, ставит под угрозу потенциальные поставки оружия в Турцию в будущем, а также может привести к возможным санкциям в рамках CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки")", — цитирует ТАСС неназванного представителя ведомства.

Крупнейший контракт на поставки С-400 между Москвой и Анкарой был заключен в 2017 году.

США неоднократно выступали против соглашения и угрожали Турции санкциями и отменой договора на поставки F-35. Несмотря на это турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган многократно подтверждал приверженность сделки с Россией и обещал в случае ограничений США обратиться в Международный суд. Кроме того, он не исключил приобретения российских С-500.