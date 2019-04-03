МИД призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе

Россия призвала страны ООН к равноправному диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел РФ.

Там отметили, что сохранение космоса свободным от оружия, как одно из условий обеспечения мира, является внешнеполитическим приоритетом страны. Однако есть страны, которые не настроены на ответственный разговор и чьи действия подрывают усилия международного сообщества в этом направлении. Так, в ходе недавней встречи в Женеве представитель Соединенных Штатов заблокировал принятие группой экспертов из 25 стран ООН документа с рекомендациями по юридически обязывающему договору о предотвращении гонки вооружений в космосе.

"Этот деструктивный шаг является одним из звеньев проводимой Вашингтоном политики подрыва многосторонних усилий по поддержанию международного мира и укреплению глобальной безопасности", — говорится в комментарии на сайте российского МИДа.

В ведомстве подчеркнули, что США заблокировали принятие документа "без какого-либо внятного объяснения причин". Данное решение американской стороны, полагают дипломаты, обусловлено желанием Вашингтона обеспечить доминирование страны в космическом пространстве к 2030 году.

В конце февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал меморандум о создании космических сил США. Позднее он заявил, что американская администрация признала космос военной областью и "сделала создание космических сил приоритетом национальной безопасности".

18 января российский МИД призвал США отказаться от попыток перезапустить программу бывшего президента Рональда Рейгана "звездные войны" на новом технологическом уровне. Особое волнение у дипломатов вызывают положения, касающиеся планов развития космического сегмента ПРО. В ведомстве считают, что подобные идеи и их реализация неизбежно приведут к началу гонки вооружений.