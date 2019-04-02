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02.04.2019
Известия.ru

Главы МИД НАТО обсудят отношения с Россией и ДРСМД

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Yves Herman

Министры иностранных дел стран НАТО встретятся 3–4 апреля в Вашингтоне. На повестке — отношения с Россией и ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Россия продолжает нарушать ДРСМД, разрабатывая и развертывая ракеты SSC-8 (9М729. — Ред.). Россия продолжает игнорировать наши призывы к возвращению к исполнению ДРСМД, и времени остается всё меньше. Поэтому мы обсудим дальнейшие шаги НАТО", — цитирует генсека агентство "Интерфакс" 1 апреля.

В НАТО неоднократно обвиняли Россию в срыве ДРСМД и призывали "вернуться" к выполнению пунктов договора. В МИД РФ указывали на демонизацию образа России со стороны альянса. В ведомстве отметили, что НАТО приписывает Москве "какие-то агрессивные намерения, которые не существуют по определению" и ограничивает каналы коммуникации.

В марте замглавы российского МИДа Александр Грушко сообщил об активизации разведдеятельности НАТО у границ РФ. Ранее Столтенберг признавал, что альянс держит курс на расширение, которое, однако, является не провокацией, а "независимым решением суверенных государств".

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
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