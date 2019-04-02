Ремонтно-эвакуационные машины и мастерские техобслуживания поступили в подразделения российской военной базы в Абхазии

ЦАМТО, 1 апреля. В подразделения российской военной базы в Абхазии поступила партия новейших ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ и мастерских технического обслуживания МТО-АМ1 на базе вездеходов "Урал".

Машины предназначены для ремонта, технического обслуживания и эвакуации военной техники и вооружения как в пункте постоянной дислокации, так и в полевых условиях.

В частности, современная РЭМ-КЛ создана по новой компоновочной схеме "кабина над двигателем". Машина имеет колесную формулу 8х8, что позволяет эксплуатировать ее на всех труднопроходимых участках местности.

РЭМ-КЛ может транспортировать автотехнику полупогрузкой или осуществлять ее буксировку с максимальной скоростью до 50 км/ч. На машине имеется кран-манипулятор ИМ-95, обладающий максимальной грузоподъемностью до 3 тонн и электрогенератор, позволяющий проводить ремонтные сварочные работы в автономных условиях.

Основные преимущества РЭМ-КЛ и МТО-АМ1 перед предшественниками заключаются в наличии более мощного и унифицированного оборудования, позволяющего в условиях общевойскового боя эвакуировать и оперативно восстанавливать поврежденную технику, сообщает пресс-служба Южного военного округа.