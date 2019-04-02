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02.04.2019
ЦАМТО

Ремонтно-эвакуационные машины и мастерские техобслуживания поступили в подразделения российской военной базы в Абхазии

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РЭМ-КЛ
Ремонтно-эвакуационная машина колесная легкая (РЭМ-КЛ) на шасси Урал 532362.
Источник изображения: ru.autowp.ru

ЦАМТО, 1 апреля. В подразделения российской военной базы в Абхазии поступила партия новейших ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ и мастерских технического обслуживания МТО-АМ1 на базе вездеходов "Урал".

Машины предназначены для ремонта, технического обслуживания и эвакуации военной техники и вооружения как в пункте постоянной дислокации, так и в полевых условиях.

В частности, современная РЭМ-КЛ создана по новой компоновочной схеме "кабина над двигателем". Машина имеет колесную формулу 8х8, что позволяет эксплуатировать ее на всех труднопроходимых участках местности.

РЭМ-КЛ может транспортировать автотехнику полупогрузкой или осуществлять ее буксировку с максимальной скоростью до 50 км/ч. На машине имеется кран-манипулятор ИМ-95, обладающий максимальной грузоподъемностью до 3 тонн и электрогенератор, позволяющий проводить ремонтные сварочные работы в автономных условиях.

Основные преимущества РЭМ-КЛ и МТО-АМ1 перед предшественниками заключаются в наличии более мощного и унифицированного оборудования, позволяющего в условиях общевойскового боя эвакуировать и оперативно восстанавливать поврежденную технику, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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