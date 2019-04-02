Исполнилось 26 лет со дня первого подъема Военно-морского флага на эсминце "Настойчивый" – флагмане Балтийского флота

ЦАМТО, 1 апреля. В военной гавани в Балтийске 31 марта прошли торжественные мероприятия, посвященные 26-й годовщине со дня первого подъема Военно-морского флага на эскадренном миноносце "Настойчивый".

Торжественное мероприятие, посвященное Дню корабля, началось с построения личного состава, подъема Андреевского флага и флагов расцвечивания. Был зачитан приказ командира корабля о поощрении отличившихся военнослужащих.

В ближайшее время экипаж корабля готовится выйти в море для отработки элементов курсовой задачи (К-2). В морских полигонах Балтийского флота экипажу "Настойчивого" предстоит выполнить артиллерийские и ракетные стрельбы, провести учения по противовоздушной обороне, а также отработать противолодочные задачи.

Эсминец "Настойчивый" вошел в боевой состав ВМФ России в 1993 году и уже через несколько месяцев стал первым кораблем в истории ВМФ России, совершившим переход Кильским каналом.

Неоднократно эсминец "Настойчивый" завоевывал призы Главнокомандующего ВМФ по огневой и тактической подготовке. В 1996 и 1997 годах корабль признавался лучшим надводным кораблем ВМФ России.

В июле 1996 года корабль участвовал в международных военно-морских учениях "БАЛТОПС-96". В феврале-апреле 1997 года корабль совершил дальний морской поход, пройдя в общей сложности 20000 миль.

Эсминец "Настойчивый" представлял Военно-морской флот России на праздновании 75-летия создания военно-морских сил ЮАР в Кейптауне и Саймонстауне. За время нахождения в боевом составе Балтийского флота эсминец прошел более 80 тыс. морских миль и находился в море свыше двух лет, сообщает пресс-служба Западного военного округа.