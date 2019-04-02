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02.04.2019
ЦАМТО

"Туполев" передал в эксплуатацию очередной Ту-22М3 после завершения работ по его доработке

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Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М.
Источник изображения: © Егор Алеев/ТАСС

ЦАМТО, 1 апреля. ПАО "Туполев", входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, передало 29 марта в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после его доработок по бюллетеням.

Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 прошел перечень работ в объеме доработок по бюллетеням в цехах Казанского авиационного завода (КАЗ им. С.П.Горбунова – филиала ПАО "Туполев"). На летно-испытательной станции КАЗ на самолете успешно проведены все наземные испытания. После передачи заказчику борт осуществил перелет к месту базирования.

Ту-22М3 – дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик, предназначен для поражения наземных и морских целей во всем диапазоне скоростей самолета с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций, сообщает пресс-служба ПАО "Туполев".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-22М
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Туполев
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