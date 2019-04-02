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02.04.2019
ТАСС

"Тайфун-У" и беспилотники "Орлан-10" впервые задействуют на параде Победы в Новосибирске

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Бронеавтомобиль "Тайфун-У
Бронеавтомобиль "Тайфун-У на параде Победы 9 мая.
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ТАСС

Всего в параде примут участие более двух тысяч военнослужащих и около 50 образцов современной техники

ТАСС, 1 апреля. Бронеавтомобили "Тайфун-У" и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орлан-10" впервые примут участие на параде, посвященному Дню Победы, в Новосибирске. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа.

"На торжественном параде в Новосибирске, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в единой механизированной колонне пройдут новейшие комплексы БПЛА "Орлан-10" и бронеавтомобили "Тайфун-У" 41 общевойсковой армии Центрального военного округа. Жителям и гостям Новосибирска данные образцы военной техники будут продемонстрированы впервые", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в параде 9 мая в Новосибирске примут участие более двух тысяч участников и около 50 образцов современной техники, в том числе комплексы С-400, "Искандер", "Панцирь С-1", бронированные автомобили "Тигр", ракетные системы залпового огня "Град", "Ураган" и другие.

Бронеавтомобиль "Тайфун-У" защищен комбинированной броней из металла и керамики, которая в состоянии выдержать выстрелы бронебойными 7,62 мм пулями и попадание пуль калибром до 14,5 мм. Пулестойкие шины дополнительно имеют систему подкачки. Машина защищает экипаж и груз от подрыва фугаса до 8 кг в тротиловом эквиваленте и предназначена для перевозки пехоты, боеприпасов и оружия в опасных зонах.

Многофункциональный беспилотный комплекс "Орлан-10" способен осуществлять наблюдение за объектами в труднодоступной местности и на больших расстояниях. В полете БПЛА "Орлан-10" может находиться до 16 часов. С его помощью осуществляется поиск и обнаружение условного противника, корректировка нанесения поражения артиллерийских систем.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Продукция
96К6 Панцирь-С1
Град РСЗО
Искандер
Орлан-10
С-400 Триумф
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