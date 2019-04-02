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02.04.2019
ТАСС

Армейские саперы открыли очередной сезон разминирования сельхозугодий Чечни

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Военнослужащие штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ. Архивное фото.
Военнослужащие штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Герасимов

К поиску взрывоопасных предметов привлекли более 100 военнослужащих и задействовали примерно 20 единиц военной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /ТАСС/. Более 100 саперов Южного военного округа приступили к очистке от взрывоопасных предметов сельскохозяйственных угодий на территории Чечни. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"С 1 апреля работы по разминированию стартовали на сельскохозяйственных землях и землях лесного фонда в Грозненском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском и Шатойском районах Чечни", - отметил Астафьев, добавив, что разминирование в Джейрахском районе Ингушетии планируется начать в первой половине мая.

В настоящее время к поиску взрывоопасных предметов привлечены более 100 военнослужащих саперных подразделений Южного военного округа, задействовано около 20 единиц военной техники, а также расчеты минно-разыскных собак. По плану необходимо очистить более 1 тыс. га угодий в двух республиках.

При работах, которые продлятся до конца ноября, используются бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения ИМР-3.

Астафьев напомнил, что в соответствии с решением руководства РФ работы по разминированию земель Чечни и Ингушетии начались в мае 2012 года. За семь сезонов военные инженеры подвергли сплошной очистке более 17 тыс. га земли в Чечне и обезвредили там около 33 тыс. взрывоопасных предметов. Также саперы ЮВО исследовали около 2 тыс. га сельхозземель в Ингушетии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
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