Войти
02.04.2019
Интерфакс-АВН

Дальний поход кораблей Тихоокеанского флота увенчается российско-китайскими военно-морскими учениями

237
0
0
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц". Архивное фото
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц". Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Владивосток. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", среднего морского танкера "Иркут" вышел из Владивостока в дальний поход.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Тихоокеанского флота, планируется, что в период плавания корабли посетят с заходами порты ряда государств Азиатско-Тихоокеанского региона и примут участие в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях "Морское взаимодействие-2019".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Адмирал Трибуц
Компании
ИРКУТ НПК
Проекты
Военные учения
Дубна ПР
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
20.06.2018
Российские корабли провели учения в Восточно-Китайском море
20.09.2016
В рамках российско-китайских учений моряки отработали задержание подлодки
13.09.2016
В Южно-Китайском море начинаются военно-морские учения РФ и КНР
31.08.2016
Отряд кораблей ТОФ в начале сентября отправится в Китай на международные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 05:37
  • 2
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
  • 02.04 03:28
  • 8
Две пули в одну точку?
  • 02.04 02:29
  • 7
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 02:08
  • 4
Атомные подлодки проекта "Ясень" впервые в истории смогут выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания - "Севмаш"
  • 02.04 02:06
  • 2
Khorasan (Иран): Боевые возможности и низкая цена - конкурентное преимущество российских танков
  • 02.04 01:57
  • 63
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 01:17
  • 24
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 00:01
  • 1847
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 23:09
  • 1
Лукашенко заявил, что он категорически против ослабления Евросоюза
  • 01.04 22:30
  • 1
В Сенате США предложили запретить поставки F-35 Турции в случае покупки ею С-400
  • 01.04 21:34
  • 28
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 01.04 20:57
  • 65
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 01.04 20:43
  • 1
ОБСЕ: российских войск в Донбассе нет
  • 01.04 19:59
  • 19
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 01.04 19:54
  • 1
Российские системы ПВО сделали невидимыми для противника