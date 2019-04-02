Дальний поход кораблей Тихоокеанского флота увенчается российско-китайскими военно-морскими учениями

Владивосток. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", среднего морского танкера "Иркут" вышел из Владивостока в дальний поход.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Тихоокеанского флота, планируется, что в период плавания корабли посетят с заходами порты ряда государств Азиатско-Тихоокеанского региона и примут участие в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях "Морское взаимодействие-2019".