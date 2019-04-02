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02.04.2019
ТАСС

СМИ: Китай вывел на орбиту спутник "Тяньлянь 2-01"

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Ракета-носитель "Чанчжэн-3B"
Ракета-носитель "Чанчжэн-3B".
Источник изображения: https://spacelaunchnow.me

Спутник будет осуществлять ретрансляцию данных

ТАСС, 1 апреля. Китай в воскресенье вечером успешно вывел на орбиту спутник ретрансляции данных "Тяньлянь 2-01". Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, запуск ракетой-носителем "Чанчжэн-3- Би" (англоязычное название - Long March-3B) состоялся в 23:51 по времени Пекина (18:51 мск) с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

Отмечается, что этот спутник будет осуществлять ретрансляцию данных, измерения для управляемых космических аппаратов, спутников, ракет-носителей и других.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Проекты
Чанчжэн
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