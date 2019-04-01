Подразделения РВСН в Тверской области приведут в высшую степень готовности в ходе масштабных учений

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Свыше четырех тысяч военнослужащих примут участие в масштабных командно-штабных учениях Ракетных войск стратегического назначения, сообщает Минобороны России.

"Более 4 тыс. военнослужащих РВСН и около 400 единиц техники будут задействованы в масштабном командно-штабном учении (КШУ) с Бологовским ракетным соединением, которое пройдет в начале апреля", - сказали в Минобороны.

"В ходе учения планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности", - сообщили в ведомстве.

Также ракетчики совершат маневры на маршрутах боевого патрулирования, отработают противодействие диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия условного противника, выполнят боевые задачи в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий противника в районах дислокации войск.

В ходе КШУ с Бологовским соединением планируется применение авиации. Для отработки вопросов прикрытия позиционного района дивизии будут задействованы экипажи вертолетов Ми-8. Задачи доведения приказов до пунктов управления Владимирской ракетной армии будет выполнять воздушный пункт управления Генерального штаба ВС РФ.

Для поиска и борьбы с диверсионными группами условного противника уйдут использоваться транспортно-боевые вертолеты и беспилотники, а также пройдут исследовательские работы по применению самого современного комплекса обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам.