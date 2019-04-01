На Байконуре завершили сборку "Союза-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11"

Запуск корабля запланирован на 4 апреля

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Общая сборка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11", который должен стартовать к Международной космической станции 4 апреля, завершена на космодроме Байконур. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter Роскосмоса.

"Завершена общая сборка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11". Техническое руководство и Госкомиссия выдали заключение о готовности к вывозу и установке ракеты-носителя на стартовом комплексе. Запуск запланирован в 14:01 мск 4 апреля", - говорится в сообщении.