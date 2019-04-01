Дипломат США обвинил Москву в развёртывании ядерных ракет в нарушение ДРСМД

Посол США в Риме Льюис Айзенберг назвал Россию основной угрозой суверенитету и независимости западных стран и выразил уверенность в необходимости укрепления НАТО, передает РИА Новости.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

По его словам, вместо того, чтобы сотрудничать в противостоянии новым вызовам, Москва демонстрирует лишь агрессивность, которая угрожает стабильности и миру, созданным за последние 70 лет.

Североатлантический альянс желает улучшения отношений с Москвой, и мы предпочли бы иметь Кремль в числе друзей, а не врагов, но его действия превращают Россию в основную угрозу суверенитету и независимости западных государств и ценностям, которые их объединяют

– заявил посол.

Он не забыл упомянуть методы и средства гибридной войны, якобы используемые Россией против западной демократии и финансовых институтов, а также "использование" отравляющих веществ в Великобритании (имеется в виду отравление Скрипалей).

Айзенберг заявил также, что Россия "вторглась и продолжает оккупировать" территории Грузии и Украины.

Она угрожает нашим городам и нашим гражданам, развертывая батареи ядерных ракет в нарушение Договора о РСМД

– добавил дипломат, в прошлом помогавший Дональду Трампу собирать деньги на избирательную кампанию.

Необходимо отметить, что новый виток антироссийской полемики раскручивается на фоне недавнего заявления госсекретаря США Майка Помпео о возможном расширении пакета санкций против РФ. Об окончательном решении он обещал сообщить 3-4 апреля на министерской встрече НАТО, которая пройдет в Вашингтоне.