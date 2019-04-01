The Diplomat (Япония): Япония отправляет истребители на перехват российского разведывательного самолета

Журналист японского издания пристально следит за воздушными дуэлями российской и японской авиации. В этот раз он рассказывает о "перехвате" японскими самолетами российского Ил-38. Правда, "перехват" был осуществлен в международных водах, где Ил-38Н совершал полет вдоль восточного побережья Японского моря и никак не нарушал воздушное простанство Японии.

Очередной перехват воздушные силы самообороны Японии совершили 27 марта над Японским морем.

27 марта истребители воздушных сил самообороны Японии были подняты по тревоге на перехват российского противолодочного самолета Ил-38Н, который летел над Японским морем, о чем сообщило министерство обороны этой страны.

Перехват был осуществлен в международных водах, где Ил-38Н совершал свой полет вдоль восточного побережья Японского моря. Согласно сообщению военного ведомства, суверенное воздушное пространство Японии нарушено не было. Это уже второй перехват Ил-38 за 2019 год; первый был осуществлен в январе.

Ил-38 создан на основе четырехмоторного турбовинтового транспортного самолета Ил-18 для использования в качестве патрульного самолета береговой авиации в советском ВМФ. Эта машина поступила на вооружение в 1970-х годах. Ил-38Н является модернизированным вариантом и оснащен поисковым прицельным комплексом "Новелла". Этот комплекс усилил возможности самолета по ведению радиоэлектронной разведки и поиску целей.

Российские военные в последние месяцы наращивают свое авиационное присутствие вблизи Японии. В феврале истребители воздушных сил самообороны Японии перехватили четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС и четыре многоцелевых истребителя Су-35С, которые летели двумя группами вдоль восточного и западного побережья Японии.

В январе воздушные силы самообороны Японии также подняли свои истребители на перехват двух фронтовых бомбардировщиков Су-24, которые летели над Японским морем. Ранее я отмечал:

Очередной перехват российского истребителя-бомбардировщика Су-24 осуществлен 19 декабря 2018 года в Японском море. Это было первый российский воздушный патруль в непосредственной близости от Японских островов после пяти недель перерыва.

Предыдущий перехват российского военного самолета, а это был патрульный противолодочный Ил-38, был проведен 8 ноября. 19 октября также были перехвачены два российских противолодочных самолета Ил-38.

В декабре прошлого года я подвел итог дополнительных вылетов японских самолетов на перехват российской авиации за 2018 год:

Еще один перехват российского воздушного патруля в составе одного многоцелевого истребителя Су-35С, одного Су-24 и одного неопознанного самолета над Японским морем был произведен 20 сентября. Воздушные силы самообороны Японии также поднимали свои истребители по тревоге на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и самолетов обеспечения в июле. Ту-95МС это модернизированный вариант более старого Ту-95, который был создан в советскую эпоху. Это четырехмоторный турбовинтовой стратегический бомбардировщик большой дальности, способный нести на борту крылатые ракеты в ядерном снаряжении, применяемые вне зоны поражения ПВО.

Воздушное патрулирование российской авиации не обходится без потерь. В январе после столкновения друг с другом в Японское море на Дальнем Востоке России упала пара истребителей-бомбардировщиков Су-34. В результате столкновения трое из четверых членов экипажа погибли.

Франц-Стефан Гэйди (Franz-Stefan Gady)

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