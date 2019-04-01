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01.04.2019
ТАСС

В параде Победы в Санкт-Петербурге задействуют около 100 единиц военной техники

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Танки Т-34-85
Танки Т-34-85.
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Во главе механизированной колонны пройдет танк Т-34-85

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Порядка 100 единиц военной техники, включая пусковые установки зенитных ракетных систем С-400 и оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", примут участие в параде Победы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

"В параде Победы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в этом году пройдут торжественным маршем колонны гусеничной и колесной техники общей численностью около 100 единиц", - говорится в сообщении.

В частности, колесная техника будет представлена также бронетранспортерами БТР-82А, универсальными бронированными автомобилями повышенной проходимости "Тайфун-К", а также "Тигр", боевыми машинами реактивной артиллерии "Торнадо", зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1" и так далее.

Возглавит механизированную колонну легендарный танк Т-34-85. Гусеничная техника также будет представлена танками Т-72Б3, боевыми машинами пехоты БМП-3, самоходными артиллерийскими установками "Мста-С". Их оснастят асфальтоходными башмаками и гусеничными лентами с резиновым ходом, чтобы обезопасить городское дорожное покрытие и брусчатку Дворцовой площади от дополнительных нагрузок.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Продукция
96К6 Панцирь-С1
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
Искандер
Мста-С
С-400 Триумф
Т-72
Т-72Б
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