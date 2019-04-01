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01.04.2019
РИА Новости

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

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Мужчина на одной из улиц в Алеппо
Мужчина на одной из улиц в Алеппо.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, Турция зафиксировала три нарушения, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, случаев стрельбы не зафиксировано. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Идлиб – два, Хама – один", - говорится в документе.

Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор и населенном пункте Баршин провинции Хама выдано по 500 продовольственных наборов общим весом 2,166 тонны.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось - 234.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
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