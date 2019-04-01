Проблема Голан станет основной темой на саммите арабских стран в воскресенье - источники

Российская военная полиция на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. Архивное фото.

Дубай. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Саммит арабских стран, открывающийся в воскресенье в Тунисе, сконцентрирует внимание на вопросе признания США суверенитета Израиля над оккупированными им Голанскими высотами, сообщают СМИ со ссылками на источники, близкие к подготовке форума.

Декларация о признании суверенитета над Голанскими высотами за Израилем была подписана президентом США Дональдом Трампом 25 марта.

Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль заявил в минувшую субботу, что его арабские коллеги поддержали предложение объявить этот шаг США нарушающим Хартию ООН против приобретения земли силой.