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01.04.2019
Известия.ru

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Navy

Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.

Среди названного вооружения авианосцы США класса Nimitz, системы противовоздушной обороны Patriot, а также подводные лодки класса Virginia. Также эксперты включили список истребитель Eurofighter Typhoon, который сопоставим с наиболее актуальными модификациями российских Су-35.

Как пишет "Федеральное агентство новостей", авторы материалы отметили стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning, который по незаметности и передового вооружению якобы не имеет аналогов в мире.

Сдерживание противника обеспечивают также стратегические бомбардировщики B-52, B-1B Lancer и B-2 Spirit. Кроме того, против российских подводных лодок предлагается использовать противолодочный самолет P-8A Poseidon и стоящие на вооружении ряда стран Европы фрегаты.

12 марта американский стратегический исследовательский центр RAND Corporation опубликовал результаты ежегодной военной симуляции между США и их противниками. Игра показала, что в случае конфликта с Россией и Китаем без применения ядерного оружия США потерпят поражение.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
EF-2000
F-35
P-8 Poseidon
Patriot ЗРК
Су-35
Проекты
NATO
Nimitz
Virginia АПЛ
Авианосец
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
ЯО
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