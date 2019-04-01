Российская сторона призывает командование войск США в Сирии 2 апреля принять участие в координационном совещании по лагерю "Рукбан" - Минобороны РФ

Хмеймим. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Командованию американских войск в зоне Эт-Танф предложено принять участие в координационном совещании относительно судьбы лагеря сирийских беженцев "Рукбан" 2 апреля, сообщил на брифинге в субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майора Виктор Купчишин.

"Призываем командование американских войск в зоне Эт-Танф прибыть 2 апреля 2019 года в пункт пропуска "Джлеб" для участия в координационном совещании, что позволит выработать конкретные совместные шаги по ликвидации лагеря "Рукбан", - сказал В.Купчишин.

Он напомнил, что в целях предотвращения гуманитарной катастрофы для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска "Джлеб", куда также направлены специально сформированные колонны автобусов.

"Сирийским правительством гарантированы безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов, подготовлены центры временного проживания и размещения беженцев", - подчеркнул руководитель ЦПВС.

Первоначально американскую сторону приглашали на координационное совещание 26 марта, но представители США проигнорировали его.

В качестве резервных дат назывались 2 апреля и 9 апреля.

В лагере "Рукбан" находятся около 50 тыс. беженцев. Лагерь расположен в односторонне созданной США зоне деэскалации "Эт-Танф" (граница Сирии и Иордании, рядом с американской базой "Эт-Танф").

Ранее Москва и Дамаск заявляли, что беженцы в "Рукбане" находятся в критическом положении, они испытывают острую нехватку продовольствия, теплых вещей и медикаментов.