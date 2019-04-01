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01.04.2019
Российская газета

На военную службу призовут 135 тысяч россиян

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Источник изображения: Саид Царнаев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об очередном призыве на военную службу. Согласно документу, с 1 апреля по 15 июля в строй поставят 135 тысяч новобранцев.

Этим же документом предписано уволить из армии и других силовых ведомств страны солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых срок службы по призыву истек. Президент поручил правительству РФ, органам исполнительной власти российских субъектов и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Накануне начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил, что этой весной и летом набор молодых солдат проведут в 83 субъектах Российской Федерации. А в некоторых регионах, где законом такая процедура предусмотрена лишь раз в год, призыва не будет. Это, в частности, касается Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Генерал напомнил, что с начала года были подписаны федеральные законы, по которым призывники, достигшие 18 лет и ранее имевшие отсрочку для обучения в школе, получили право без перерыва на военную службу продолжить учебу по программам среднего профессионального образования. Это же касается студентов-очников, которые в вузах осваивают программу магистратуры.

По другому закону, призывников обязали встать на воинский учет в военкомате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия у них регистрации. Больше всего от этого выиграют иногородние студенты - не придется возвращаться домой для предоставления в комиссариат справки об обучении в вузе, проходить там призывную комиссию и, таким образом, на законных основаниях получать отсрочку от армии.

Бурдинский также рассказал, что еще до поступления в армию каждый седьмой российский призывник успевает получить военно-учетную специальность. Данный показатель всего за полгода, то есть с прошлой осени, вырос на 6 процентов. По данным Генштаба, в октябре - декабре 2018-го военный строй пополнили 132,5 тысячи человек. При этом 18,5 тысячи призывников или 13,9 процента еще до армии получили военно-учетную специальность в организациях ДОСААФ и среднего профессионального образования.

В Генштабе считают, что меры, принимаемые минобороны для повышения привлекательности военной службы и улучшения условий ее прохождения, дают свои результаты - у молодежи меняется отношение к исполнению конституционного долга.

В прошлом году завершилась "обкатка" новых психодиагностических методик для распределения солдат по специальностям. "В отличие от применяемых в вооруженных силах других государств методик отечественные позволяют выносить заключение о профессиональной и психологической пригодности не только с учетом имеющихся профессионально важных качеств, но и личностных особенностей призывников", - пояснил Бурдинский.


Юрий Гаврилов

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Россия
Персоны
Путин Владимир
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