РФ четко обозначила цель прилета своих специалистов в Каракас, ни о каких "воинских контингентах" речь не идет - МИД

Москва рекомендует США прекратить грозить Венесуэле, толкать к гражданской войне, попирая международное право

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявления о том, что Вашингтон будет рассматривать появление на венесуэльской территории военных специалистов РФ как "угрозу миру и безопасности в регионе".

"Прибытие в Венесуэлу российских специалистов по военно-техническому сотрудничеству продолжает вызывать нервную реакцию в Вашингтоне. Там даже заговорили, что США будут рассматривать появление на венесуэльской территории представителей вооруженных сил стран, находящихся за пределами Западного полушария, как провокационные действия, представляющие угрозу миру и безопасности в регионе", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно линии США в отношении Венесуэлы.

На смоленской площади обратили внимание вашингтонских политиков на географическую карту. "Часть территории Российской Федерации - полуостров Чукотка - расположена именно в Западном полушарии. Так что для России Американский континент - близкий сосед", - отмечает М.Захарова.

"Российская сторона четко обозначила цель прилета своих специалистов в Каракас. Ни о каких "воинских контингентах" речь не идет. Соответственно, абсолютно безосновательны домыслы насчет проведения Россией в Венесуэле неких "военных операций", - подчеркивается в комментарии.

При этом официальный представитель МИД отмечает нелепость попыток пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой. "Их по разным поводам Вашингтоном вводилось такое множество, что Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание", - говорится в комментарии.