Программу испытаний Ил-112В пока не утвердили, заявил Рогозин

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В во время своего первого испытательного полета.

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Программа заводских и государственных испытаний новейшего транспортника Ил-112В пока не утверждена, заявил РИА Новости в субботу генеральный директор Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин.

"Программа заводских и государственных испытаний пока не утверждена", - сказал Рогозин.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года.

Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.

На сегодняшний день самолет Ил-112В (0101) совершил первый полет, фюзеляж второго (0102) находится в ЦАГИ на испытаниях.