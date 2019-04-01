Программу испытаний Ил-112В пока не утвердили, заявил Рогозин
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Программа заводских и государственных испытаний новейшего транспортника Ил-112В пока не утверждена, заявил РИА Новости в субботу генеральный директор Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин.
"Программа заводских и государственных испытаний пока не утверждена", - сказал Рогозин.
Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года.
Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.
На сегодняшний день самолет Ил-112В (0101) совершил первый полет, фюзеляж второго (0102) находится в ЦАГИ на испытаниях.
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